الزراعة تدعو لاستثمار الاراضي الصحراوية بمساحات تزيد على مليون دونم‎

دعت وزارة الزراعة، الاحد، الى استثمار الاراضي الصحراوية بمساحات تزيد على مليون دونم، مبينة ان ذلك من شانه تحقيق الامن الغذائي للمواطن.

وقال وزير الزراعة صالح الحسني في بيان "ندعو لاستثمار الاراضي الصحراوية في المجال الزراعي لدعم المنتج المحلي وتشغيل الايدي العاملة والمساهمة بتطوير الاقتصاد الوطني، من خلال انشاء المشاريع الزراعية بمساحات تزيد على مليون دونم كمرحلة اولى".

واضاف الحسني ان "الهدف من المشروع هو زيادة الاراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل المحلية وتحقيق الامن الغذائي للمواطن العراقي فضلا عن توفير المنتجات الزراعية لسد حاجة السوق المحلية".

واكد ان "هذه الخطوة ستعزز من النجاحات المتحققة في القطاع الزراعي وزيادة انتاجية المحاصيل والوصول الاكتفاء الذاتي من الحنطة ومضاعفة المساحات المزروعة من الشلب وبذور الرتب العليا وبالتعاون مع وزارة الموارد المائية".