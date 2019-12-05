الصفحة الاقتصادية

الزراعة : تسويق 5000 طن من محصول الشلب في بابل


أعلنت وزارة الزراعة، الخميس، تسويق أكثر من 5000 طن من محصول الشلب في محافظة بابل إلى مخازن وزارة التجارة منذ بدء الموسم الزراعي الحالي ولغاية الان.

وقالت الوزارة في بيان  إن "مديرية زراعة بابل تمكنت من تسويق 5000 طن من محصول الشلب شملت 4500 طن من صنف رز الياسمين و517 طن من صنف رز العنبر".

وبينت، أن "المساحات المحصودة من محصول الشلب لغاية الان بلغت 8000 دونم من إجمالي مساحة الخطة الزراعية المنفذة البالغة 10700 دونم واستمرارعمليات الحصاد لباقي المساحة المزروعة من أجل تسويقها".

وأضافت، أن "عمليات التسويق لمحصول الشلب ولمختلف الأصناف المزروعة في المحافظة مستمرة ومن خلال المنافذ التسويقية التي أعدت للاستلام"، داعية الفلاحين والمزراعين إلى "الإسراع بتسويق محصولهم".

واعلنت وزارة الزراعة، في 28 تشرين الثاني 2019، سعيها لتضمين الرز العنبر ضمن البطاقة التموينية، مبينة انها وسعت المساحة المزروعة للمحصول الى 650 الف دونم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الزراعة : تسويق 5000 طن من محصول الشلب في بابل
نائب: بهذه الطريقة ستوزع رواتب الموظفين في حال تأخر اقرار الموازنة
اقليم كردستان يعلن تسليم 250 الف برميل من النفط الى بغداد
بكلفة تجاوزت الثلاثة مليارات دينار.. أدوية سامراء تباشر بتنفيذ برنامجها الانتاجي
“الانتاج المحلي” يدخل البيوت العراقية من جديد بعد غياب طويل بعد اجراءات حكومة عبد المهدي المشجعة
وزير النقل يعلن الموافقة على التريث باستيفاء الاجور الأضافية للموازين في الموانئ العراقية
المركزي يعيد إجازات 7 شركات للتحويل المالي ويوقف دخولها لنافذة بيع وشراء العملات
مصدر : اتفاق بين بغداد واربيل لاعادة صادرات نقط الاقليم عبر شركة سومو الوطنية
الغضبان: نسعى لزج الشركات العراقية في قطاع الغاز لتطوير الصناعة الغازية
البنك المركزي يمنح مهلة جديدة للشركات المندمجة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
قحطان عبد سلمان : السلام عليكم اني خريج منذ 2003 بكلوريوس تعليم تكنلوجي/قسم الهندسه الميكانيكيه ورب اسره مكونه من 7 اشخاص ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد : عدلو رواتب الموظفين وخاصتا موظفين الصناعة والمعادن ...
الموضوع :
تعرّف على ما سيتقاضاه النواب والرئاسات وفقا لقانون إلغاء الامتيازات
علي الجبوري : احسنت استاذ وضعت يدك على الجرح النازف استمر رجاءا ...
الموضوع :
تهديم الدولة بجيوش الكترونية - الحلقة الاولى
علي عبدالله عبدالامير : أنا ابن الشهيد عبدالله عبدالامير شهيد المقابر الجماعيه وأنا اقدم ع وظيفه وماكو وماخليت مكان ماقدمت بي ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
almaliky1990 : عندي مجموعة من الاسئلة اريد طرحها على سماحة الشيخ الصغير اعزه الله تتعلق بالشأن المهدوي فهل هناك ...
الموضوع :
بالفيديو .... الاسرائليون يعتبرون الامام المفدى السيد علي السيستاني بالعدو الخفي او الشبح
محمد : أفضل حل اعلان حكومة طوارئ برئاسة السيد عادل عبد المهدي مده 6 سنوات تجمد الدستور وتكتب دستور ...
الموضوع :
رسالة الى السيد عادل عبد المهدي
فاطمة خالد جواد : يسقط محمد بن سلمان وأبوه الفاسق الفاجر اليهود ي عبيد نتنياهو الدجال ويسقط الطغاة وتحيا دماء الشهداء ...
الموضوع :
نصح بن سلمان فمات في سجون السعودية !
أبو علي القره غولي : أحسنتم وفقكم الله تعالى أرى أننا اليوم قد مررنا بمحطة واحدة من محطات الإبتلاء والغربلة والتمحيص، ولابد ...
الموضوع :
(هل تكون قناة الشرقية اليهودية ملهمة الحراك في العراق)
رعد الموسوي : اخواني رجاءا توضيح ،،من هم الحواسم ؟ وهل هؤلاء خطرين ؟ انا اعيش في الخارج واحد الاخوان ...
الموضوع :
‏عبد الكريم خلف يعاتب أبناء الوسط والجنوب لمشاركتهم في حملة ضده ويؤكد: لن نسمح للحواسم بالعودة!
علي الجبوري : اروحنا فداء للسيد السيستاني هبة الله لاهل العراق في زمن عز فيه الناصر والمعين وكثر فيه العدو ...
الموضوع :
المرجعية ومعركة سرقة الفوضى !
فيسبوك