الصفحة الاقتصادية

اقليم كردستان يعلن تسليم 250 الف برميل من النفط الى بغداد


أعلن وزير المالية في حكومة اقليم كردستان، اليوم الخميس، عن تسليم الحكومة الاتحادية في بغداد 250 الف برميل من النفط الخام "يومياً".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، وزير مالية كردستان شيخ جناب مع سكرتير مجلس وزراء الاقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان مجلس وزراء الاقليم اوميد صباح، ونقلته وسائل اعلام كردية.

وقال شيخ جناب، انه "قررنا تسليم بغداد  250 الف برميل من النفط يوميا"، مبينا "اتفقنا على صيغة بشأن دفع القروض"، مردفا بالقول ان "اغلب مطالب الكرد تم تثبيتها".

واشار الى انه "توصلنا الى اتفاق مع بغداد بشان الميزانية والنفط"، لافتا الى انه "تقليل حصة اقليم كردستان في الموازنة المالية كان قرارا سياسيا للاسف".

واوضح الوزير ان "مفاوضاتنا هذه المرة مع بغداد كانت ناجحة"، مشددا على انه "اذا بغداد التزمت بالاتفاق فلن تبقى هناك اية مشاكل بشان دفع رواتب الموظفين".

وبين ان "الكرة الان في ملعب البرلمان العراقي بما يخص الموازنة"، مؤكدا ان اقليم كردستان سيلتزم بالاتفاق الذي توصلنا اليه مع بغداد".

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اقليم كردستان يعلن تسليم 250 الف برميل من النفط الى بغداد
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