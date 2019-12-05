بكلفة تجاوزت الثلاثة مليارات دينار.. أدوية سامراء تباشر بتنفيذ برنامجها الانتاجي

اعلنت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الخميس، بتنفيذ برنامجها الانتاجي لشهر كانون الاول الحالي وبكلفة بلغت (3) مليار و (380) مليون دينار لتجهيز وزارة الصحة والسوق المحلية بمختلف المستحضرات الصيدلانية والدوائية من الحبوب والمضادات الحياتية والاشربة والمراهم .

وقال مدير عام الشركة عبد الحميد عبد الرحمن في تصريح اورده المكتب الاعلامي في الوزارة، أن الشركة أعدت خطة أنتاجية لشهر كانون الاول الجاري وفقاً لمتطلبات موسم الشتاء والتي تركزت على أنتاج المستحضرات التي تعالج أمراض البرد والزكام والسعال بصورة خاصة وحسب العقود المبرمة مع وزارة الصحة وأحتياجات السوق ،

موضحاً بأن قيمة أنتاج قسم الحبوب تبلغ أكثر من (721,5) مليون دينار عراقي فيما ستبلغ قيمة أنتاج قسم المضادات الحياتية من الكبسول والمعلقات الجافة حوالي (1,128) مليار دينار ،

مشيراً في ذات الوقت الى ان كمية انتاج قسم الشراب ستصل الى (200) الف قنينة شراب بلموكودين وبكلفة (175) مليون دينار فيما تصل كلفة انتاج قسم المراهم الى ( 1,355 ) مليار دينار ، لافتاً الى ان هذا البرنامج سيتم تعزيزه بأنتاج مستحضرات اخرى حال وصول موادها الاولية ما سيرفع من كلفته الانتاجية .

ودعا المدير العام الى ضرورة دعم المنتح المحلي الذي يمتاز بجودته العالية من خلال تفعيل قانون حماية المنتج المحلي بشكل أوسع والابتعاد عن أستيراد المواد المماثلة لأنتاج الشركة ومنحها بعض الامتيازات والصلاحيات لتأمين المواد الاولية من أجل توفير الدواء بمواصفات عالية وبأسعار ملائمة لمستوى دخل المواطن العراقي .