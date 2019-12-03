“الانتاج المحلي” يدخل البيوت العراقية من جديد بعد غياب طويل بعد اجراءات حكومة عبد المهدي المشجعة

عاد المنتوج الوطني من الصناعات العراقية، الى الاسواق العراقية بقوة بعد غيابها لسنوات طويلة جراء الظروف السياسية والامنية التي مر بها العراق ولكن بعد الاجراءات والقرارات المشجعة من قبل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ادى الى عودة المنتوج الوطني .

ويقول مراقبون اقتصاديون ان الخطط التي اتبعتها حكومة عبد المهدي بدات تؤتي ثمارها بشكل جيد فاق كل التوقعات بعد القرارات الاخيرة التي اعطت للقطاع الخاص اهمية كبيرة من خلال تشجيعها على افتتاح معامل من خلال اخذ قروض ميسرة من المصارف العراقية ودعمها بشكل كبير .





وشهدت البضاعة العراقية ترحيباً كبيراً من المواطنين، في وقت تكدست فيه البضائع الاجنبية كالسعودية والاماراتية وغيرها من البضائع الاخرى .