وزير النقل يعلن الموافقة على التريث باستيفاء الاجور الأضافية للموازين في الموانئ العراقية

أعلن وزير النقل عبد الله لعيبي، الاثنين، موافقة المجلس الوزراي للخدمات الاجتماعية على التريث باستيفاء الاجور الأضافية للموازين في الموانئ العراقية.

وقال لعيبي في بيان إن "المجلس الوزراي للخدمات الاجتماعية وافق بجلسته السابعة المنعقدة مساء اليوم، التريث بتنفيذ الاعمام الصادر عن الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء عام 2018 في السادس من شهر شباط المتضمن استيفاء اجور اضافية للموازين الجسرية واجهزة السونارات ومبلغ الطنية من قبل الگمارك في الموانئ العراقية بغض النظر فيما اذا تم استيفائها من قبل جهات اخرى من عدمه".

وأضاف أنه "تم التريث باستيفاء مبلغ 25000 الف دينار عن خدمات الكشف الاخرى والتي تقدمها الادارة الكمركية موكدا ان زيادة استيفاء الاجور على البضائع المستوردة عبر الموانئ العراقية يؤدي الى عزوف التجار والمستوردين من استخدام ارصفة الموانئ العراقية واستبدالها بموانئ الدول المجاورة، بالاضافة الى ان هذة الاجور تعد عاملآ مساعدآ على رفع اسعار السلع والاحتياجات الاساسية لحياة المواطن العراقي اليومية لا سيما وان التوجه الحكومي يشجع ويهدف الى انعاش العمل بالموانئ العراقية وجعله بيئة جاذبة للنقل والتجارة المحلية والعالمية".

وأشار لعيبي، إلى "السعي لرفع التوصيات الخاصة بهذا الشأن الى مجلس الوزراء بغية أعادة النظر بالاعمام وما يتضمنه من استيفاء اجور، ومناقشة قراراته من جديد لفسح الطريق امام التجار والشركات المستوردة، لنقل سلعها عبر الموانئ العراقية من خلال وضع تسعيرة واجور مناسبة جداً تشكل تحفيزاً حقيقياً لمضاعفة العمل في الموانئ العراقية كونها تعد مورداً مهماً واساسياً يساهم في تنمية اقتصاد البلد".