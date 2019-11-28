الزراعة: موازنة 2020 تتضمن تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية الى خارج البلاد

أعلن وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الخميس، أن موازنة 2020 تتضمن تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية إلى خارج البلاد، مؤكدةً تنفيذ الوزارة للخطط للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.

وقال الحسني في بيان إن "الموافقات الأصولية قد حصلت لتضمين الموازنة المقبلة لسنة 2020 تصدير الفائض من المحاصيل الزراعية إلى خارج البلاد"،

مبيناً أن "ذلك من شانه توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني في ضوء الارتفاع الملحوظ بنسب الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني".

وأضاف الحسني، أن "هناك ارتفاعاً ملحوظاً بإنتاج الحنطة والتي بلغت 4750000 طن وارتفاع انتاج بذور الرتب العليا إلى 250000 طن وزيادة المساحات المخصصة لزراعة الشلب إلى 649562 دونماً بعد ما كانت 5000 دونم، فضلاً عن التوسع الكبير في المساحات المخصصة للخطة الشتوية القادمة 2019-2020 لتكون 15628103 مليون دونم".

وأشار الحسني، إلى أن "الوزارة عملت تنفيذ الخطط للنهوض بالقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني منها منح مسوقي الحنطة لمستحقاتهم المالية في اليوم التالي من التسويق، وتأجيل استحصال بدلات الإيجار للعقود الزراعية لهذا العام والأعوام السابقة وتخفيض أجور الخدمات الزراعية التي يتم استيفاؤها من قبل دائرة الأراضي الزراعية".

وتابع، أن "التوازن والاستقرار الحاصل في مستوى أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية مثل بيض المائدة بعد قيام الوزارة بمنع استيراد عدد كبير من هذه المنتجات انعكس ذلك على تشجيع الفلاحين وممارسة عملهم الزراعي وعودتهم إلى أراضيهم التي هجرت سابقاً".

يذكر أن وزارة الزراعة قامت خلال العام الحالي، بمنع استيراد 17 محصولاً زراعياً فضلاً عن منع استيراد البيض والدجاج، لوفرة الإنتاج المحلي.