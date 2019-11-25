وزير المالية: مسودة قانون الموازنة ستجهز الأسبوع المقبل بعد الاتفاق بين المركز والاقليم

رجح وزير المالية فؤاد حسين، الاثنين: الانتهاء من صياغة مسودة قانون الموازنة الأسبوع المقبل بعد الاتفاق النفطي بين الحكومة المركزية واقليم كردستان.

وقال حسين في مؤتمر صحفي " ان " الانتهاء من صياغة مسودة قانون الموازنة سيكون الأسبوع المقبل بعد الاتفاق النفطي بين المركز والاقليم".

وتوصلت حكومتي اربيل وبغداد اليوم الاثنين، إلى اتفاق حول الميزانية العامة للعراق للعام القادم 2020، وبموجب الاتفاق ستسلم حكومة الإقليم ما يعادل 250 ألف برميل نفط يومياً لحكومة بغداد.

ووصل وفد من حكومة إقليم كردستان، اليوم الاثنين، إلى بغداد، وعقد اجتماعات مع مسؤولين من الحكومة الاتحادية بهدف إحقاق مطالب إقليم كوردستان في مسودة موازنة العراق لعام 2020.

وفي هذا السياق، قال وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، خلال مؤتمر صحفي مقتضب ، إن "اجتماعاً موسعاً جرى اليوم بحضور عدد من ممثلي حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية".

وأضاف الغضبان أنه "من جانب الحكومة الاتحادية حضر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، إلى جانب السيد محافظ البنك المركزي".