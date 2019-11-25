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الصفحة الاقتصادية

نائب كردي يكشف عن تفاصيل اتفاق اولي بين بغداد واربيل بشأن الالتزامات النفطية


كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، الاثنين، عن توصل بغداد واربيل الى اتفاق اولي بشأن الية استحقاقات اقليم كردستان بالموازنة ورواتب موظفي الاقليم مقابل تنفيذ الأخير التزاماته النفطية.

وقال برواري في حديث صحفي ان "هناك زيارات عديدة ومبتادلة قامت بها وفود من بغداد واربيل بغية الوصول الى اتفاقيات نهائية تحل الخلافات، كاستحقاقات اقليم كردستان بالموازنة ورواتب موظفي الاقليم يقابلها تنفيذ الاقليم لالتزاماته النفطية".

وأوضح، أن "زيارة وفد الاقليم الى بغداد اثمرت عن الاتفاق على التزام الحكومة بمنح الاقليم حصته من الموازنة اضافة الى رواتب موظفي الاقليم ابتداءً من العام المقبل يقابلها بدء الاقليم بتسليم التزاماته النفطية والبالغة 250 الف برميل يوميا الى الحكومة الاتحادية عبر شركة سومو".

وأضاف برواري، أن "هذا الاتفاق يعتبر انجاز ايجابي ومهم لحكومة الاقليم من جهة ولوزيري النفط والمالية بالحكومة الاتحادية لحل مشكلة مهمة وكانت ستؤثر ربما على سلاسة تمرير الموازنة الاتحادية للعام المقبل"،

مشددا على أن "هذا الاتفاق سيعقبه لقاءات اخرى ومستمرة بين الوفود الاتحادية والاقليم لتنضيج الافكار والرؤى بشكل أوضح وصولا الى حلول مرضية وتصب بالمصلحة العامة للشعبين العراقي والكردستاني".

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نائب كردي يكشف عن تفاصيل اتفاق اولي بين بغداد واربيل بشأن الالتزامات النفطية
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