سومو: الشركات الصينية الأكثر شراء للنفط العراقي في تشرين الأول

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، الاثنين، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر تشرين الأول الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية رسمية نشرتها على موقعها الرسمي أن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى شراء للنفط العراقي وبواقع 6 شركات من أصل22 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الأول الماضي".

وأضافت سومو، أن "الشركات الهندية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 4 شركات، تليها الشركات الأميركية وبواقع 3 شركات واليونانية وبواقع شركتين"، مبينة أن "البقية توزعت على شركات كورية جنوبية ومصرية وبرتغالية وروسية وماليزية وتركية وإيطالية".

وتابعت، أنها "تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً"، مشيرة إلى أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة بتروجاينا الصينية وشركة ايني الايطالية وشركة وشركة اوكسون موبيل الأميركية".

وكانت وزارة النفط وضعت نهاية عام 2018، آليات تسويقية لعام 2019 والتي اعتمدت على أساس أهمية كل سوق من حيث حجم الطلب والعائد المتحقق للبرميل الواحد.