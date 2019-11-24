الزراعة تمنع استيراد محصولي "الشلغم والشوندر"

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، عن منع استيراد محصولي الشلغم والشوندر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية، مبينة ان ذلك ياتي في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق.

وقالت الوزارة في بيان لها انه "تقرر منع استيراد محصولي الشلغم والشوندر للموسم الحالي من كافة المنافذ الحدودية اعتبارا من اليوم، وذلك في ضوء وفرة المنتج المحلي في الأسواق وطبقا للروزنامة الزراعية وحماية المنتج المحلي".

واضافت ان "المنع ياتي استناداً إلى كتاب مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية المتضمن بتخويل السيد وزير الزراعة صلاحية فتح ومنع الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج المحلي".

يذكر ان وزارة الزراعة قد منعت في وقت سابق استيراد 16 محصول زراعي بالإضافة الى الدجاج والبيض والأسماك لوفرتها في الاسواق المحلية ودعما للفلاحين والمربين للنهوض بالاقتصاد الوطني.