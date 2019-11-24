ايران تعلن اعادة فتح معبر مهران الحدودي مع العراق

اعلن محافظ ايلام الايرانية قاسم سليماني دشتكي، اليوم الاحد، عن اعادة فتح معبر مهران الحدودي امام زوار العتبات المقدسة في العراق.

ونقلت وكالة فارس الايرانية، عن محافظ ايلام قوله، إنه بات من الممكن العبور من حدود مهران، مبينا ان معبر مهران قد فتح اليوم امام الزوار الايرانيين لزيارة العتبات المقدسة في العراق وقد تم توفير الامن من جانب بلادنا والجانب العراقي

وذكرت فارس، انه خلال الفترة الماضية لم تتوفر امكانية توجه الزوار من ايران الى العراق بسبب "الاحتياطات الامنية" في ضوء الظروف القائمة في العراق، مشيرة الى ان الزيارات لم تكن تجري من قبل منظمة الحج والزيارة وكذلك من قبل القوافل خارج اشراف المنظمة، بل كان الامر متاحا امام المواطنين العراقيين فقط للعبور من الحدود البرية.

واشارت وكالة فارس الى ان منظمة الحج والزيارة الايرانية لم تبادر لغاية الان الى منح ترخيص لقوافل الزيارة للتوجه الى العراق برا وان جميع الزيارات تتم جوا في الوقت الحاضر.