الصفحة الاقتصادية

المنافذ: افتتاح منفذ الشلامجة أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران


أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، افتتاح منفذ الشلامجة أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران.

وقال مدير علاقات الهيئة علاء الدين القيسي في بيان ، إنه تم "افتتاح منفذ الشلامجة الحدودي أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران".

وأشار القيسي، إلى أن "إغلاق المنفذ أمام حركة المسافرين جاء بناء على طلب من الجانب الإيراني بسبب الاحتجاجات الموجودة في إيران".

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، السبت الماضي، أن الحركة التجارية في منفذ الشلامجة الحدودي طبيعية، لكنها أشارت إلى إيقاف حركة المسافرين في المنفذ بناء على طلب من إيران.

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المنافذ: افتتاح منفذ الشلامجة أمام حركة المسافرين من العراق إلى إيران
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