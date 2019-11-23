المالية تكشف عن سلم رواتب جديد يقلص الفوارق

كشــــفت اللجنة الماليــــة النيابية، السبت، عن ســــلم رواتب جديد ســــيتم اعتمــــاده خلال المــــدة المقبلــــة بالتعاون بين البرلمــــان والحكومــــة،ويتضمــــن توجهــــاً لتحديــــد الراتــــب الأعلى في الدولــــة، وكذلك الا يزيــــد الراتب الاســــمي للحد الأعلى على أربعة أضعاف الراتب الأدنى من أجل تطبيق العدالة.

وقال رئيس اللجنة هيثم الجبوري، إن “اللجنــــة المالية عقدت اجتماعاً لدراســــة الأسس والأطر التي يمكن من خلالها إلزام الحكومة بســــلم رواتب عادل”،

لافتاً الى أن “وضع ســــلم رواتب جديد هو من صلاحية الحكومــــة كونها مســــؤولة عن السياســــة المالية، وهــــي من تضع الرواتب حســــب ما متوفر في الخزينــــة، وإن عمل اللجنة المالية هــــو وضع الأطــــر العامة مثــــل تحديد الحد الأعلــــى والأدنــــى للرواتــــب، وكذلــــك في ما يتعلق بتحديد المخصصات”.

وتابــــع الجبوري: ان “هنــــاك توجهاً لتحديد الراتــــب الأعلى فــــي الدولة، وكذلــــك الا يزيد الراتب الاســــمي للحــــد الاعلى علــــى أربعة أضعــــاف الراتب الأدنــــى، من أجــــل تقليل الفوارق”.

وبين، أنه “سيتم منح مخصصات للذين ليســــت لهم مخصصــــات بالقوانين السابقة وحسب الوفرة المالية”.