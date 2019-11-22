كوريا الجنوبية تساعد العراق بـ10 ملايين دولار

افاد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان ريبر احمد، اليوم الجمعة، بأنه بحث مع القنصل العام الكوري الجنوبي في اربيل جوي كوانغ جين اوضاع النازحين واللاجئين في الاقليم، مشيرا الى تقديم كوريا الجنوبية 10 ملايين دولار امريكي كمنحة الى بغداد واربيل.

وكتب ريبر احمد في حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة جاء فيها، انه اجتمع مع القنصل الكوري الجنوبي العام في اربيل جوي كوانغ، وتطرق الجانبان الى اوضاع النازحين واللاجئين في الاقليم.

وأضاف احمد ان القنصل الكوري الجنوبي اعلن عن تقديم منحة مقدارها 10 ملايين دولار امريكي لحكومتى بغداد واربيل كمساعدات انسانية.

واشار الى حكومة الاقليم ثمنت هذه المنحة الكورية الجنوبية، لافتا الى انها ستسهم بتغيير اوضاع النازحين واللاجئين.