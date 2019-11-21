البنك المركزي يسحب اجازتي شركتي توسط بيع وشراء العملات

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، عن سحب اجازة شركتين توسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لمخالفتهما التعليمات.

وقال البنك في بيان له انه "بالنظر لمخالفة شركتي روعة الربيع والمحيط للتوسط لبيع وشراء العملات الاجنبية لاحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب تقرر سحب اجازة تاسيس الشركتين".

واضاف البنك انه "تقرر ايضا مصادرة خطاب الضمان لشركة المحيط الصادر من مصرف الجنوب الاسلامي للاستثمار والتمويل والبالغة 50 مليون دينار لصالح البنك، كما تقرر ايضا مصادرة التامينات المودعة لدى هذا البنك والبالغة 50 مليون دينار لصالحه".

وطالب البنك "وزارة التجارة الغاء شهادة التاسيس الممنوحة لهما من قبله، اضافة الى شطب اسمهما من سجلاتها وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدق".