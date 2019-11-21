التخطيط تعلن التعاقد مع شركات عالمية لفحص السلع والبضائع المستوردة في بلد المنشأ

أعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، الأربعاء، عن التعاقد مع شركات عالمية لفحص السلع والبضائع المستوردة في بلد المنشأ.

وقال الدليمي في بيان، إنه تم "التعاقد مع اربع شركات عالمية متخصصة لفحص السلع والبضائع المستوردة للعراق في بلد المنشأ، وذلك ضمن رؤية الوزارة لحماية المستهلك من أي بضائع رديئة"، مبيناً انه سيتم "شمول جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية في عمليات الفحص".

وأضاف الدليمي، أنه "عقب الاتفاقية التي وقعها عن الجانب العراقي رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، أن العمل ببنودها سيتم مطلع العام المقبل وسيستمر لمدة 3 سنوات".

من جهته، أكد رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية أن "الشركات العالمية الأربعة تم اختيارها من بين 19 شركة تقدمت بطلب الحصول على تراخيص الفحص"، مبيناً أن "عملها سيتم وفقاً للمعايير العالمية والمواصفات القياسية العراقية".