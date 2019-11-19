الرافدين يمنح قروضا لإنشاء وتأهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية

اعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، عن منح قروض لبناء وانشاء وتاهيل عدد من المشاريع الاستثمارية والسكنية في بغداد والمحافظات.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه "تم تمويل عدد من المشاريع واستقطاب العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرومون التعاون مع المصرف لغرض الحصول على تلك القروض"،

مشيرا الى ان "المشاريع التي تم تمويلها هي ( مجمع بيتي السكني في صلاح الدين - فندق رمادة مع اجنحة فندقية في النجف الاشرف - مول تجاري في شارع اكد بالكاظمية المقدسة - مجمع الوند السكني في خانقين - مجمع مكي مول في ديالى)".

ودعا المكتب "المستثمرين والشركات الراغبين بالحصول على التمويل والتسويق المالي لهم الى زيارة المصرف لغرض الاطلاع على شروط منح القروض وخدمة للصالح العام".

يذكر ان مصرف الرافدين باشر في عام 2016 بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.