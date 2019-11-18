الصفحة الاقتصادية

تدابير استثنائية في لبنان سحب ألف دولار فقط أسبوعيا


عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعا عاما لأعضائها بغية إعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف لتسهيل وتوحيد وتنظيم عمل الموظفين اليومي في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تعيشها البلاد.

وذكر بيان للجمعية أن ذلك لا يشكل قيودا على حركة الأموال، مشيرا الى أن التوجيهات العامة الموقتة التي تقررت في ضوء التشاور مع مصرف لبنان شملت عدم فرض أي قيود على الأموال الجديدة المحولة من الخارج، فيما ستكون التحويلات للخارج فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.

ولن يتم فرض قيود على تداول الشيكات والتحاويل واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان

وتم تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، فيما ستدفع الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية في الحساب.

ويمكن استعمال التسهيلات التجارية داخليا ضمن الرصيد الذي وصلت إليه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019. وتمت دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الائتمان، وخصوصا بالليرة اللبنانية لتأمين حاجاتهم.

وسيسلم رئيس جمعية المصارف مع وفد من مجلس الإدارة لائحة التوجيهات العامة المؤقتة لرئيس وأعضاء اتحاد نقابات موظفي المصارف في اجتماع يعقد، الثلاثاء، بين الطرفين تمهيدا لإعادة استئناف العمل بشكل الطبيعي في القطاع المصرفي.

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