الزراعة تعلن الاكتفاء الذاتي لـ17 محصولاً نباتياً وتشدد على منع أستيرادها لوفرتها محلياً

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، الاكتفاء الذاتي لسبعة عشر محصولاً نباتياً لوفرتها محلياً، مشددةً على منع أستيرادها لوفرتها.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النابف في بيان، بأن "الوزارة ونتيجة للدعم الذي قدمته للفلاحين والمزارعين سواء كان بالمستلزمات الزراعية(بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة) من جانب، وحماية المنتج المحلي والتخطيط العلمي السليم وأعطاء مستحقات الفلاحين من قبل وزارة التجارة من جانب اخر".

واضاف، فضلاً عن توفر الحصة المائية قد ساهمت في تشجيع الفلاحين على زيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً والتي افضت نتائجه بتوفير ١٧ محصولاً زراعياً طوال العام، وهذا لاول مرة يحدث نتيجة عدم فتح الاستيراد وحمايتها محلياً وهي (الطماطة والخيار والبطاطا والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والنبق والخس والذرة الصفراء والتمر والرقي والبطيخ والثوم والبصل الاخضر والشجر والرمان)".

واشارت الى محصولي الحنطة والشعير، فضلاً عن المنتجات الحيوانية من(بيض المائدة والدجاج والاسماك )، وبذلك يعتبر هذا العام ٢٠١٩ عاماً حافلاً بزيادة الانتاج الزراعي كماً ونوعاً وبأمتياز.

وبينت الوزارة في البيان بأن "سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب أخر من خلال تطبيق الروزنامة الزراعية، فضلاً عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أوشحة المنتج الزراعي المحلي".

ودعت الوزارة هيئة المنافذ الحدودية ودائرة الجريمة المنظمة والجهات الرقابية الصحية الى تشديد الاجراءات من أجل حماية المنتج الزراعي المحلي.