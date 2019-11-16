ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ البرلمانية تعتزم إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ النفطية

ﺗﻌﺘﺰم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ للعاطلين ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻴﺒﺖ اﻟﺤﻠﺒﻮﺳﻲ ﻟ اﻟﺼﺒﺎح إن "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻣﻊ اﻟﻮزارة ﺑﻜﻞ ﺻﺮاﺣﺔ"، ﻣﺆﻛﺪا "وﺟﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﻮد ﺟﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﺖ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻨﻔﻂ العالمية ﻟﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج".
وﺗﺎﺑﻊ ان "اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺼﺪد ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻨﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻮﻻت اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال اﻟﻄﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻫﺪرت ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ المقصودة أو ﻻ، ﻓﻀﻼ عن توفير ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺨﺒﺮات اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ أﺑﻨﺎء المحافظة أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﺨﺮاج"
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