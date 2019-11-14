الزراعة تقرر منع استيراد محصول الرمان

قررت وزارة الزراعة، الخميس، منع استيراد محصول الرمان، عازية ذلك الى وفرته محلياً.

وقالت الوزارة في بيان إنه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزير الزراعة بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي ووفقا لما جاء في كتاب مجلس الوزراء/لجنة الشؤون الاقتصادية والذي نص على منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية حصلت الموافقة على منع استيراد الرمان ومن جميع المنافذ الحدودية واعتبارا من ١٤/ ١١/ ٢٠١٩".

وأضافت أن "عملية المنع جاءت نتيجة لوفرة المنتج المحلي"، موضحة أن "القرار منح عشرة ايام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزء من الارساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى منها".