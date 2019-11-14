المالية النيابية تنفي وصول موازنة 2020 إلى البرلمان

نفى عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأنباء التي تتحدث عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 من الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال ذيبان في حديث صحفي اليوم الخميس، أن "الموازنة العامة لا تزال في عهدت الحكومة لغاية هذه اللحظة ولم تصلنا بشكل رسمي"

مبينا أن "لجنته لم تتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية من الحكومة وان الحديث عن وصولها امر عار عن الصحة كون اللجنة المالية المعنية باستلام نص الموازنة لم تتلق اي اشعار بوصولها من الحكومة لغاية الان".

واضاف ان "الحديث عن تفاصيل الموازنة سابق لأوانه وان العمل لازال جاري بشأن الموازنة من قبل الحكومة لأعداد الصياغة النهائية لها" مرجحا "وصول الموازنة خلال الأسابيع المقبلة إلى مجلس النواب".ا