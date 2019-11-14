الصفحة الاقتصادية

المالية النيابية تنفي وصول موازنة 2020 إلى البرلمان


نفى عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الأنباء التي تتحدث عن وصول مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020 من الحكومة إلى مجلس النواب.

وقال ذيبان في حديث صحفي اليوم الخميس، أن "الموازنة العامة لا تزال في عهدت الحكومة لغاية هذه اللحظة ولم تصلنا بشكل رسمي"

مبينا أن "لجنته لم تتسلم مشروع قانون الموازنة الاتحادية من الحكومة وان الحديث عن وصولها امر عار عن الصحة كون اللجنة المالية المعنية باستلام نص الموازنة لم تتلق اي اشعار بوصولها من الحكومة لغاية الان". 

واضاف ان "الحديث عن تفاصيل الموازنة سابق لأوانه  وان العمل لازال جاري بشأن الموازنة من قبل الحكومة لأعداد الصياغة النهائية لها" مرجحا "وصول الموازنة خلال الأسابيع المقبلة إلى مجلس النواب".ا

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المالية النيابية تنفي وصول موازنة 2020 إلى البرلمان
أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية
اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد
مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون البنك المركزي
سومو توقع عقدا مع ناقلات النفط العراقية لنقل النفط الاسود
أسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية
رئيس الوزراء : : موازنة 2019 كانت مليئة بالقنابل الموقوتة
خبير اقتصادي: مزاد العملة من أكثر الملفات فساداً وأتاح نقل أموال كبيرة لعمان ودبي
النفط: تشغيل 1850 شخصاً وتحويل 577 أجيراً يومياً إلى عقود
وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعلن اطلاق قروض لاكثر من خمسة الاف و400 مستفيد
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ...
الموضوع :
مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ...
الموضوع :
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين
المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ...
الموضوع :
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ...
الموضوع :
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ...
الموضوع :
﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق
علي الجبوري : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظين والله ماغزي قوم في عقر دارهم الا ذلو ومع ان السعوديه ...
الموضوع :
بالفيديو ... كيك صنع في السعودية يوزع على المتظاهرين فيه حبوب هلوسة
فيسبوك