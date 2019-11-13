الصفحة الاقتصادية

سومو توقع عقدا مع ناقلات النفط العراقية لنقل النفط الاسود


اعلنت وزارة النفط، الاربعاء، عن توقيع شركة سومو عقدا مع ناقلات النفط العراقية لنقل النفط الاسود، مبينة ان ذلك سيحقق أيرادات أضافية تزيد على 700 مليون دولار سنوياً.

وقال وزير النفط ثامر الغضبان على هامش توقيع العقد ان "شركة تسويق النفط سومو وقعت عقدا مع شركة الناقلات العراقية لنقل النفط الاسود"،

مبينا ان "العقد ينص على قيام شركة تسويق النفط العراقية بإبرام عقود تسويق النفط الاسود من مصافي الجنوب الفائض عن الحاجة، وقيام شركة ناقلات النفط العراقية بعمليات النقل والتخزين والتحميل وتوفير الناقلات".

واضاف الغضبان ان "شركة ناقلات النفط العراقية ستتولى عمليات النقل من مصفى الشعيبة الى الميناء ومن ثم التفريغ في ناقلة كبيرة تعد بمثابة خزان كبير في المياه الدولية، ومن ثم تحمليها للشركات العالمية المتعاقدة مع شركة (سومو)".

واشار الغضبان الى ان "العقد سيؤفر ايرادات اضافية متوقعة تزيد عن 700 مليون دولار سنوياً"، متوقعا "أرتفاع الكميات المنتجة من النفط الاسود من مصافي الجنوب العام القادم الى أكثر من 20 الف طن باليوم".

من جانبه قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية وكالة علي قيس أن "هذا العقد يمثل بداية مهمة لاعادة النشاط للناقل الوطني العراقي المتمثل بالشركة، والعمل على الارتقاء بعملها وتطويرها وتوسيع نشاطها وفق خطط اعدت لذلك".

وكشف المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد عن "قيام شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بابرام عقود جديدة قريبا لنقل المنتجات النفطية مع كل من شركة النقل البحري وشركة النقل البري وهي من تشكيلات وزارة النقل".

واضاف جهاد أن "ذلك ياتي سعياً من الوزارة لدعم وأسناد وتطوير الشركات الوطنية وتعزيزاً للايرادات المالية لها".

وشركة ناقلات النفط العراقية (IOTC) هي شركة عراقية مملوكة للدولة متخصصة في النقل البحري للنفط الخام والمنتجات المكررة، تم تأسيسها في عام 1972..

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