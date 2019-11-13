رئيس الوزراء : : موازنة 2019 كانت مليئة بالقنابل الموقوتة

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، امس الثلاثاء، ان الحكومة تسلمت ميزانية 2019 مليئة بالقنابل الموقوتة، لافتا الى ان الحكومة مضطرة لتسديد ديون وفوائد تقدر بأكثر من 11 تريليون دينار.

وقال عبد المهدي في كلمة له ان “الحكومة تسلمت ميزانية 2019 مليئة بالقنابل الموقوتة”. وأضاف ان “الحكومة الحالية لم تعمل وفق موازنات انفجارية مثل الحكومات السابقة”.

وأوضح ان “الحكومة مضطرة لتسديد قروض وفوائد تقدر بأكثر من 11 ترليون دينار”. واكد انه “من غير المنصف تحميل حكومة عمرها عام مسؤولية الفساد المتراكم منذ سنين”