الصفحة الاقتصادية

النفط: تشغيل 1850 شخصاً وتحويل 577 أجيراً يومياً إلى عقود


اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، تشغيل 1850 شخصاً وتحويل 577 أجيراً يومياً إلى عقود، مبينة أن هذه الخطوة تأتي أنسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل.

وقال مدير عام شركة الاستكشافات النفطية نشوان محمد نوري في بيان، إنه "تم تشغيل 1850 من العاملين في قطاع الاستكشافات النفطية وتحديداً ضمن عمليات المسح الزلزالية في محافظات العراق".

وأضاف نوري، أن "الشركة اتخذت قراراً أيضاً بتحويل 577 من العاملين على بند الأجراء اليومين إلى عقود"، مؤكداً "حرص الوزارة والشركة على توفير وإيجاد فرص إضافية وفق التعليمات النافذة".

وأشار نوري إلى أن "هذه الخطوة تأتي أنسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء بتوفير فرص عمل لأبناء العراق".

يذكر أن وزارة النفط أعلنت، في وقد سابق، عن تشغيل أكثر من 800 خريج من اختصاصات مختلفة.

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النفط: تشغيل 1850 شخصاً وتحويل 577 أجيراً يومياً إلى عقود
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