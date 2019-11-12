وزير العمل والشؤون الاجتماعية يعلن اطلاق قروض لاكثر من خمسة الاف و400 مستفيد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان، اليوم الثلاثاء، عن استعداد وزارته لاطلاق الوجبة 27 من القروض الميسرة التي تستهدف فيها نحو خمسة الاف و400 مستفيد.

وقال عبد الزمان، إن وزارته “استكملت جميع اجراءات اطلاق القروض الميسرة ضمن الوجبة 27 من القروض التي اطلقتها مسبقا على شكل وجبات متتالية”.

وأضاف، أن “القروض ستشمل اكثر من خمسة الاف و400 مستفيد كانوا قد قدموا على القروض الميسرة في الوزارة. واكد ان القروض سيتم اطلاقها عن قريب من خلال صندوق دعم المشاريع المدرة للدخل وسيتم اختيار المشمولين منهم باعتماد قاعدة بيانات كانت دائرة العمل والتدريب قد اعدتها مسبقا لشمول الفئات المستحقة من المتقدمين عليها”.

واشار عبد الزمان إلى “تخصيص الوزارة 15 بالمئة من القروض لذوي الشهداء اي سيشمل نحو 779 مستفيدا من هذه الفئة من مجموع المشمولين بالقروض المذكورة”