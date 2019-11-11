الصفحة الاقتصادية

الرافدين يصدر بيانا حول سلف الموظفين


اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان  ان "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف السلف لا اساس لها من الصحة".

واضاف ان "التقديم على السلف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات".

يذكر ان مصرف الرافدين يقوم بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الرافدين يصدر بيانا حول سلف الموظفين
وزير التجارة يعلن أبرز الاجراءات الإصلاحية المتحققة لتنفيذ مطالب المتظاهرين
بعد توقف لخمس سنوات.. مصدر يكشف مراحل ونسب إنجاز مشروع ماء كركوك
كمية النفط التي اشتراها الاردن من العراق خلال الشهر الماضي
وزارة النفط تعلن توفير 2200 فرصة عمل في مصفى كربلاء
النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر ايلول
الزراعة: خطط منع استيراد التمور وفرت 150 مليار دينار لخزينة الدولة
شركات كورية جنوبية تعتزم المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق
بعد غلقها..الموانئ تعلن ارتفاع سعر التأمين لـ300% وخسارة 10 ملايين دولار يوميا
المركزي يمنع التعامل مع مصرفين وشركة تحويل لشمولهم بالعقوبات الدولية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 74.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
طالب قاسم الحسني : تحيه طيبه اولا اسم الكاتب هو السيد اياد علي الحسني وهو كاتب في التاريخ وكان يختص بالتاريخ ...
الموضوع :
عشائر قضاء سوق الشيوخ عبر التاريخ.
علي الجبوري : لعنة الله على روحك يازايد الشر والله ماخلفت واحد شريف بنيت امبراطورية الدعاره في الامارات ثم صارت ...
الموضوع :
مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
Sayed : الصراحة و من خلال ما تفضلتم به من معلومات جدا مفيدة عن د.عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء تدل ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
احسان عبد الحسين مهدي كريدي : لدي معامله مقدمه إلى خزينة كربلاء لا اعلم مصيرنا ...
الموضوع :
الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبحث ملفات المفصولين السياسيين غير المعينين
المواطن طلعت عبدالواحد : هل هناك قانون يجبر المواطن عند ايجاره لاحد محلات البلدية ولمدة ثلاث سنوات،،ان يدفع ايجار المحل مقدما ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علي حسين أبو طالب : السيد الجابري . رأينا يتطابق مع رأيك في كل شيْ . لكن لا يمكن أن ننكر و ...
الموضوع :
عادل عبد المهدي يقتلُ نفسَه
علي الجبوري : لعد وين ضباط المخابرات العراقيه عن هذه العاهره ابوج لابو حتى امريكا وشنو مخلين هالعميل الحقير مصطفى ...
الموضوع :
بالفيديو ... ضابطة امريكية بعثية تتظاهر في ساحة التحرير بكل حرية
اسمه عبدالله قرداش تركماني سني : اخواني اسمه عبد الله قرداش ملعون تركماني سني قذر ومجرم لايفرق عن السشيطان في شيء ...
الموضوع :
العمليات المشتركة: لدينا معلومات عن زعيم داعش الارهابي الجديد
علي الجبوري : السلام عليكم حتى صار كل الكتاب والمفكرين ورجال الدين والاعلاميين والسياسيين يتحاشون الاشارة اليه بأي نوع من ...
الموضوع :
﻿مقتدى الصدر اخطر عراقي على العراق
علي الجبوري : لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظين والله ماغزي قوم في عقر دارهم الا ذلو ومع ان السعوديه ...
الموضوع :
بالفيديو ... كيك صنع في السعودية يوزع على المتظاهرين فيه حبوب هلوسة
فيسبوك