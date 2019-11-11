الرافدين يصدر بيانا حول سلف الموظفين

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن استمراره في منح السلف لموظفي الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان "الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف السلف لا اساس لها من الصحة".

واضاف ان "التقديم على السلف يكون الكترونيا وعن طريق فروع المصرف حصرا والمنتشرة في بغداد والمحافظات".

يذكر ان مصرف الرافدين يقوم بمنح سلف وقروض للموظفين والمواطنين وفق اليات وضوابط معينة.