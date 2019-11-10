وزير التجارة يعلن أبرز الاجراءات الإصلاحية المتحققة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، أبرز الإصلاحات التي حققتها خلال الفترة القليلة الماضية لتنفيذ مطالب المتظاهرين .

وذكر بيان للوزارة، نقله الناطق الإعلامي باسمها، إن " الوزير محمد هاشم العاني اعلن عن اهم الاصلاحات التي حققتها وزارة التجارة والتي تضمنت اطلاق اعلان عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي بفتح باب التعيين لوزارة التجارة وعبر رابط الاستمارة الالكترونية بعدد درجات وظيفية ( 161 ) درجة".

وأضاف البيان، أنه "بالنسبة لحزم اصلاحات الوزارة الاخرى في عمل دوائر وشركات الوزارة ، تم تبسيط اجراءات تسجيل الشركات للشباب للفئة العمرية بين 18-35 سنة واعفاءهم من الاجور المستوفاة استنادا لنص المادة 13الفقرة (2) من قانون رقم 17 لسنة 2019، فضلا عن تخصيص (800) سيارة تويوتا (هايس) (14) راكب ياباني المنشأ للعاطلين عن العمل عن طريق الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن وبالتقسيط المريح".

وأشار العاني إلى، أن "من بين الإصلاحات ايضا زيادة عدد الحصص التموينية الموزعة للمواطنين قياسا بالسنوات السابقة، إضافة إلى اطلاق المنصة الالكترونية لنقطة التجارة في دائرة تطوير القطاع الخاص والتي تعنى بتقديم الدعم المعلوماتي والاسناد الفني لرجال الاعمال والمستثمرين لايجاد الشريك التجاري وفتح اسواق جديدة امام القطاعات الانتاجية والتصديرية والمشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال الترويج الالكتروني للمنتجات والخدمات عبر الشبكات العالمية".

وبين، أن "ضمن الاصلاحات تم اطلاق البطاقة الالكترونية في بعض مناطق بغداد والمحافظات، فضلا عن الوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الحنطة محققة كمية اربعة ملايين وسبعمائة الف طنا (حنطة مسوقة من قبل الفلاحين والمزارعين )" ضمن الموسم الزراعي الذي يعد الاكبر في تاريخ العراق .