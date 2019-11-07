بعد توقف لخمس سنوات.. مصدر يكشف مراحل ونسب إنجاز مشروع ماء كركوك

كشف مصدر في وزارة الاعمار والاسكان،، عن مراحل العمل في مشروع ماء كركوك، ونسب الإنجاز المتحققة، بعد فترة توقف دامت خمس سنوات.

وقال المصدر إن "مشروع ماء كركوك المرحلة الثانية، دخل مراحله النهائية، بعد أن توقف عن العمل كبقية مشاريع الوزارة خلال سنة ٢٠١٥، بسبب عدم توفر السيولة المالية".

وأضاف، أن "نسبة الإنجاز، بلغت ٩٠٪؜، وسيدخل الخدمة خلال الأشهر المقبلة".وبين، أن "الطاقة الإنتاجية للمشروع، تبلغ ١٢ ألف م٣/ ساعة، سيخدم مليون نسمة داخل مدينة كركوك، وهو مكمل لمحطة ماء كركوك المرحلة الأولى، بطاقة ١٦ ألف م٣/ ساعة".

واختتم المصدر بالقول "فريق متابعة المشاريع في أمانة مجلس الوزراء، زار اليوم المشروع، للاطلاع على مراحل العمل".