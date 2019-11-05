كمية النفط التي اشتراها الاردن من العراق خلال الشهر الماضي

أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، أنّ كميات النفط الموردة للأردن من العراق، لشهر تشرين الأول الماضي، بلغت 272 ألف برميل؛ نقلها 1088 صهريجاً.

وقالت زواتي، في تصريح صحافي، إنّ "مجموع الكميات، خلال الشهر الماضي، بلغت 36.4 ألف طن تم نقلها من مصفاة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء بمعدل 10 آلاف برميل يومياً، تشكل 7% من احتياجات الأردن"، مشيدة "بتعاون الجانب العراقي لتسهيل عملية النقل".

وشدد على "أهمية هذه الخطوة في إطار التعاون الطاقي القائم بين الأردن والعراق"، لافتة إلى "الأثر الاقتصادي والاجتماعي لإعادة تفعيل الاستيراد البري، وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين، وتشغيل أسطول صهاريج يتقاسمها الجانبان".

وأعربت زواتي عن أملها في "أن يشهد الجانبان الأردني والعراقي في القريب، المزيد من علاقات التعاون بين الأردن والعراق في مجال الطاقة، بما يلبي مصالح الطرفين بإنشاء أنبوب تصدير نفط العراق يمتد من البصرة مروراً بمنطقة حديثة ومن ثم إلى ميناء العقبة، وكذلك إقامة شبكة للربط الكهربائي بين البلدين".

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وبالتعاون مع الجانب العراقي، قد بدأت، مطلع أيلول الماضي، العمل بمذكرة التفاهم الخاصة بشراء نفط العراق الذي تتواصل عملية نقله، وفق البرنامج المتفق عليه بين البلدين.