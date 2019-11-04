وزارة النفط تعلن توفير 2200 فرصة عمل في مصفى كربلاء

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان عن توفير 2200 فرصة عمل جديدة في مصفى كربلاء النفطي.

وقال الغضبان في بيان تم "الاتفاق مع ائتلاف الشركات الكورية التي تقودها هونداي على توفير 2200 فرصة عمل جديدة وفق عقود عمل لمختلف الاختصاصات، ولابناء محافظات الفرات الأوسط (كربلاء، النجف، بابل، الديوانية)".

واضاف الغضبان أن "الوزارة تقوم بالتنسيق مع إدارة المحافظات المذكورة لوضع الآليات المناسبة لاستقبال طلبات العمل من قبل المواطنين والتعاقد معهم مباشرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وكانت وزارة النفط قد وفرت في وقت سابق بالتعين أكثر من (4600) فرصة عمل لخريجي الكليات الهندسية والمعاهد النفطية وغيرها.