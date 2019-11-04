النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر ايلول

اعلنت وزارة النفط، الاثنين، عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر ايلول الماضي.

وقالت الوزارة في احصائية لها نشرت على موقعها الرسمي ان "انتاج الغاز المصاحب من قبل الشركات النفطية في عموم العراق لشهر ايلول بلغ 3059 مقمق باليوم"، مبينة ان "المحروق بلغ 1651 مقمق باليوم".

وأضافت الوزارة ان "انتاج شركة نفط الشمال والوسط من الغاز المصاحب بلغ 393 مقمق باليوم والمحروق منه بلغ 107 مقمق باليوم، مشيرة الى ان انتاج نفط البصرة ونفط ذي قار ونفط ميسان بلغ 2666 مقمق باليوم والمحروق 1544 مقمق باليوم".

وبينت الإحصائية ان "انتاج الغاز الجاف بلغ 1244 مقمق يوميا، فيما بلغ انتاج الغاز السائل 4810 طن يوميا".

وتفيد التقديرات الأولية لوزارة النفط بأن العراق يمتلك احتياطياً يقدر بنحو 132 تريليون قدم مكعب من الغاز، حيث أن نحو 70% من الغاز العراقي هو غاز مصاحب لاستخراج النفط لمعالجته، ويحل العراق المرتبة الحادية عشر بين دول العالم الغنية بالغاز الطبيعي بعد كل من روسيا وإيران وقطر والسعودية والإمارات وأميركا ونيجريا وفنزويلا والجزائر.