عاجل : مصدر امني مسؤول : اعتقال شبكة استخباراتية اماراتية تضم لبنانيين وعراقيين تمول العنف في التظاهرات بايعاز من شقيق رئيس الامارات
الصفحة الاقتصادية

شركات كورية جنوبية تعتزم المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق


أعلنت وكالة كوريا لتشجيع التجارة والاستثمار"كوترا"، الاثنين، أنها ستقيم مؤتمراً في العاصمة الأردنية عمان، لدعم مشاركة الشركات الكورية الجنوبية في مشاريع إعادة إعمار العراق.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية انه ستشارك في هذا الحدث 14 شركة كورية جنوبية للهندسة والمشتريات والبناء(EPC) والمعدات، مثل شركة دوسان للصناعات الثقيلة وشركة هيوسونغ للصناعات الثقيلة.

كما ستشارك في المؤتمر 8 مؤسسات عراقية، بما في ذلك وزارة الطاقة، المسؤولة عن مشاريع الطاقة، ووزارة النقل التي تدير مشروع شبه جزيرة الفاو، ووزارة الإعمار والإسكان، المسؤولة عن مشروع المياه والصرف الصحي.

وقال مسؤول في "كوترا"، إن الأردن قريب من العراق جغرافيا، ووقعت كوريا الجنوبية والأردن على اتفاق تعزيز التعاون الاقتصادي في العام الماضي، مضيفا أن أهمية الأردن زادت في سوق مشاريع إعادة إعمار العراق.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
النفط تعلن عن كمية انتاج الغاز المصاحب والجاف والسائل لشهر ايلول
الزراعة: خطط منع استيراد التمور وفرت 150 مليار دينار لخزينة الدولة
شركات كورية جنوبية تعتزم المشاركة في مشاريع إعادة إعمار العراق
بعد غلقها..الموانئ تعلن ارتفاع سعر التأمين لـ300% وخسارة 10 ملايين دولار يوميا
المركزي يمنع التعامل مع مصرفين وشركة تحويل لشمولهم بالعقوبات الدولية
ميناء خور الزبير التجاري يستأنف أعماله ويستقبل خمس بواخر
وزير التجارة: اغلاق المتظاهرين للموانئ الجنوبية يكلف العراق اموالا طائلة
المالية النيابية: موازنة 2020 قد تتضمن 300 الف درجة وظيفية
طهران: شبكة الكهرباء الإيرانية والسورية ستتصل عبر العراق
أبرز ملفات الفساد في العراق بحاجة الى التحقيق ومحاسبة المتورطين
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
علي الجبوري : الا لعنة الله على البعث ةالبهثيين السفله هم يحاولون ولازالوا وسيظلون العوده الى الكرسي الذي ادمنوا تواجدهم ...
الموضوع :
بالفيديو ... اهازيج ما يسمى بالمتظاهرين السلميين وهم يهتفون للبعث الصدامي الكافر
ياسمين : المقال موضوعي الى حد ما بالمقارنة مع معطيات التاريخ لكن يبدو ان كاتب المقال متأثر بكتابات التاريخ ...
الموضوع :
أردوغان ويهود الدونمة...بقلم:نجم الشيخ داغر
خليل الدليمي : الحزب الاسلامي يعتبر من احزاب العمالة التي دعت وشاركت باحتلال العراق من قبل امريكا وعندما شارك بالحكم ...
الموضوع :
النائب رشيد العزاوي يبين اسباب استقالة طارق الهاشمي من الحزب الإسلامي
جاسم الجلاد : اشوااللي عنده٢٨سنه كل شي ماأستلم كلتوا سونيا تعديل ابو ٢٥سنه ممشمول ...
الموضوع :
المالية النيابية تتفق مع التقاعد الوطنية على زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وصرف مكافأة نهاية الخدمة
نادرالعموری : الهم انصرالعراق واهلهه واخذل کل من یریدهلاک الشعب الاصیل العراقی وطردالمحتلین..امین رب العالمین (الاهوازمعکم) ...
الموضوع :
شرطة البصرة تعرض صورا لمتهمين حاولوا حرق مبان حكومية في المحافظة
ابو عبدالله : الله يرحمه بحق الحسين ويبعد الفتنة انشالله عن ابناء علي والموت لامريكيا واسرائيل ...
الموضوع :
الشيخ قيس الخزعلي: ثأر القيادي وسام العلياوي برقبتي وسآخذه "مربع"
ابو عبدالله : البلد الخبيث التي دائما تخلط الاوراق ماهي الا كذوبة جديدة على الشعوب المستضعفة انما النصر من عند ...
الموضوع :
ترامب يؤكد مقتل زعيم تنظيم داعش الارهابي ابو بكر البغدادي
ahmad : مقال رائع يوجد ايضا مقال في اضاءات عالمية شرح مفصل عن هذه الشجرة https://www.idaatalaalm.com/2019/10/blog-post_27.html ...
الموضوع :
شجرة الباولونيا الأسرع نموا في العالم
رضوان : حسنا يفعل ، ومع تقديري لحرية التعبير والتظاهر السلمي للتعبير عن راي ، او رفض لمظالم او ...
الموضوع :
رئيس الوزراء يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار في بغداد
احمد رياض : أنا مع توجيه عقوبة لكن اقل من الفصل لكي يكونوا عبرة ...
الموضوع :
وزيرة التربية: زج طلبة المدارس في التظاهرات عملية مرفوضة
فيسبوك