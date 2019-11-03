بعد غلقها..الموانئ تعلن ارتفاع سعر التأمين لـ300% وخسارة 10 ملايين دولار يوميا

أعلنت الشركة العامة للموانئ العراقية، الأحد، عن ارتفاع أسعار التأمين جراء غلق الموانئ الى 300%، مبينة ان الخسائر المترتبة عن غلق الموانئ تقدر بـ 10 ملايين دولار يوميا.

وذكر مصدر مسؤول في الموانئ إن “شركات التأمين تعتبر الموانئ العراقية منطقة خطر بعد غلقها تماما أمام حركة البواخر”.

وأضاف ان “الشركات رفعت سعر التأمين الى 300% مما سينعكس سلبا على أسعار البضائع في العراق بشكل كبير “، مشيرا الى ان “سعر البضاعة ستصل الى المستهلك إضعاف سعرها سابقا”.

واوضح ان “الخسائر المادية جراء غلق الموانئ العراقية تقدر يوميا بنحو 10 ملايين دولار وهي مجموع مردودات الموانئ المالية”.