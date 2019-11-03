المركزي يمنع التعامل مع مصرفين وشركة تحويل لشمولهم بالعقوبات الدولية

طالب البنك المركزي العراقي، الاحد، من كافة المصارف المجازة والمؤسسات المالية غير المصرفية بعدم التعامل مع مصرفين وشركة تحويل مالية لشمولهم بالعقوبات الدولية.

وقال المصرف في بيان، انه "بالنظر لورود اسماء المؤسسات المالية على لائحة العقوبات الدولية فقد تقرر منع التعامل مع هذه المؤسسات بعملة الدولار الامريكي مع جواز التعامل معها بالعملات الاخرى وحتى اشعار اخر".

واضاف ان "المؤسسات المالية التي ادرجت على لائحة العقوبات الدولية شملت مصرف العطاء الاسلامي " البلاد سابقا" ومصرف نور العراق الاسلامي وشركة الخالدي للصرافة الكائنة في محافظة اربيل" علما ان الاخير غير مجاز من قبل البنك المركزي العراقي"