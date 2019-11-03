ميناء خور الزبير التجاري يستأنف أعماله ويستقبل خمس بواخر

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، استئناف العمل بميناء خور الزبير التجاري.

وقدمت الشركة، في بيان، اليوم الأحد، شكرها وتقديرها لـ"متظاهري منطقة خور الزبير وذلك لشعورهم العالي بالمسؤولية اتجاه انسيابية التظاهرات الوطنية".

واضافت، أن "التظاهر والمطالبة بالحقوق حق مشروع ومطلب لكافة أبناء الشعب على أن لا يعطل الأعمال الضرورية والحاجات الأساسية للمواطنين".

ولفتت، الى أن "العمل في ميناء خور الزبير يسير بوتيرة طيبة لوعي أبناء المنطقة بأهمية عمل الموانئ، وان عمليات الإرساء والإقلاع مستمرة حيث استقبل الميناء خمس بواخر تجارية عملاقة كما أن أعمال الشحن و التفريغ تجري بانسيابية عالية".