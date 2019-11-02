المالية النيابية: موازنة 2020 قد تتضمن 300 الف درجة وظيفية

اكدت اللجنة المالية النيابية، السبت، ان اقرار قانون التقاعد الجديد سيوفر نحو 300 الف درجة وظيفية خلال العام الجاري، مبينا ان الحكومة ستعمل على اضافتها في الموازنة العامة للعام المقبل.

وقال عضو اللجنة حنين القدو في تصريح صحفي ان “قانون التقاعد الجديد سيتضمن تقليص سنين الخدمة ما يسهم في زيادة اعداد الوظائف الشاغرة بنحو 300 الف درجة خلال العام الجاري المقبل فقط”.

واضاف القدو، ان “الحكومة ملزمة باعلان عن الدرجات الوظيفية الشاغرة وتوزيعها على الشباب من اجل امتصاص حجم البطالة وتخفيض الارقام”.

واوضح القدو ان “موازنة العام المقبل تتضمن اصلاحات جذرية في مجال انشاء المجمعات السكنية بالاعتماد على شركات محلية لزيادة الايادي العاملة، فضلا عن تحقيق العدالة لجميع المحافظات في مجال توزيع الثروات”