الصفحة الاقتصادية

ربط الكهرباء العراقية بالشبكة الإيرانية


بحضور وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان ونائب وزير الكهرباء العراقي، جرى مزامنة تشغيل شبكتي الكهرباء الإيرانية و العراقية.

وكان وزيرا الطاقة الايراني والعراقي قد اتفقا في وقت سابق على مزامنة تشغيل شبكتي الكهرباء قبل نهاية العام الجاري، حيث ستمهد مزامنة شبكتي الكهرباء الايرانية والعراقية، الأرضية لزيادة تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين.

 وفي هذا السياق قال مساعد وزير الطاقة الايراني لشؤون الكهرباء "همايون حائري" في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الايرانية الدولية للأنباء، "عقدت اجتماعات متعددة بين ايران والعراق وتمت دراسة النواحي التقنية لمزامنة شبكتي البلدين".

وأوضح حائري أنه سيتم زيادة تبادل الطاقة الكهربائية بين ايران والعراق عقب مزامنة الشبكة الكهربائية بين البلدين.

وأعلن مساعد وزير الطاقة الايراني لشؤون الكهرباء عن التخطيط لمزامنة شبكة الكهرباء الايرانية والعراقية والسورية، قائلا، ان قطاع الكهرباء الايراني لديه دور مؤثر في المنطقة ويتزايد هذا الدور يوماً بعد يوم.

وكان وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان قد قال يوم أمس في تصريح له حول برنامج ايران لتصدير الكهرباء الى سوريا، "هناك حاجة الى بعض الاجراءات ومن بينها اطلاق خط بقدرة 400 كيلوواط".

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