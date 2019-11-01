النفط تعلن احصائية اولية للصادرات والايرادات المتحققة في الشهر الماضي

اعلنت وزارة النفط، الجمعة، عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الاول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة في بيان إن كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 106 مليون 859 الف و 470 برميلا مئة وستة مليونا وثمانمائة وتسعة وخمسون ألفا واربعمائة وسبعون برميلاً ، بايرادات بلغت اكثر من 6 مليارات و 107 مليونا و 315 الف دولار ستة مليارات ومائة وسبعة مليونا وثلاثمائة وخمسة عشر دولارا .

وبحسب المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، فأن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الاول الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 103 مليونا و 540 الف و 855 برميلا ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و 579 الف و 837 برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة من حقل القيارة 431 الفا و 486 برميلا ، فيما بلغت الكميات المصدرة الى الاردن 307 الف و292 برميلا .

واشار الى ان المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و 447 الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة 3 ملايين و 340 الف برميل ، ومن جيهان كان المعدل اليومي 83 الف برميل ، فيما كان المعدل اليومي من حقل القيارة 14 الف برميل ، وبلغ المعدل اليومي للتصدير الى الاردن 10 الف برميل .

واضاف جهاد ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 57.153 دولارا .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .