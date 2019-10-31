وزارة النفط تعلن توزيع البنزين مجاناً لاصحاب عربات "التوك توك"

اعلنت وزارة النفط، الخميس، عن توزيع البنزين مجاناً لاصحاب عربات "التوك توك"، عازية ذلك لدعم مواقفهم الإنسانية في نقل المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان اوعز بتوزيع مادة البنزين مجاناً على اصحاب عربات "التوك توك" دعماً لمواقفهم الإنسانية في نقل المواطنين".

وأضافت أن "هذه المبادرة من الوزارة تأتي تقديراً لما يقوم به اصحاب التوك توك من مبادرات إنسانية بنقل الجرحى والمصابين وكبار السن من والى ساحة التحرير"، مؤكدة أن "شركة توزيع المنتجات النفطية خصصت محطة تعبئة الكيلاني في الباب الشرقي قرب جسر محمد القاسم لتجهيز وتزويد اصحاب عربات التوك توك بالبنزين والى ساعات متأخرة من الليل".