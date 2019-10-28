الصفحة الاقتصادية

الغضبان يعلن ارتفاع نسب انجاز مشروع مصفى كربلاء الى نسبةً ٧٦ بالمائة


اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، اليوم الاثنين، ارتفاع نسب انجاز مشروع مصفى كربلاء الى نسبةً ٧٦ بالمائة، فيما شدد على عدم السماح لأي جهة بإيقاف سير العمل في هذا المصفى الحيوي.

وجاء في بيان صدر عن مكتبه، أن الغضبان استقبل، اليوم، عددا من ممثلي تظاهرات العمالة الوطنية في مصفى كربلاء، مشيرا الى ان الغضبان اوعز بزيادة اعداد العمالة الوطنية في جميع المشاريع النفطية، وشدد على أن هذا قرار الوزارة لارجعة عنه.

واكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان على ارتفاع نسب انجاز مشروع مصفى كربلاء وفق المخطط لها، مشددا على عدم السماح لأي جهة بإيقاف سير العمل في هذا المصفى الحيوي او التأثير على العمل فيه تحت أية ذرائع او مبررات.

وأوضح أن المصفى يعد من المشاريع الوطنية الحيوية والاستراتيجية المهمة في الصناعة النفطية الوطنية التي تغطي جزءا كبيراً من الحاجة المحلية من المشتقات النفطية وتخدم الصالح العام.

وقال الغضبان إن الوزارة حريصة على زيادة نسبة اعداد تشغيل العمالة الوطنية في المشاريع النفطية كافة وتوفير البيئة المناسبة للعمل والإنتاج .

وثمن الوزير جهود الشركات الكورية والوطنية على تحقيق خطوات متقدمة في إنجاز العمل في المشروع والتي تجاوزت نسبةً ٧٦ بالمائة .

وتم خلال اللقاء بممثلي التظاهرات مناقشة كافة مطالب الشباب العراقي العاملين في مشروع المصفى والاستماع لها ، وتم التاكيد على مشروعية بعض هذه المطاليب التي تتعلق بالأجور والسكن والطعام والنقل .

ووجه نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط بتشكيل فريق عمل لمتابعة تنفيذ المطالب المشروعة التي تم الاتفاق عليها خلال اللقاء، مشيرا الى ان الحكومة والوزارة تحترمان المطاليب المشروعة وحق التظاهر والاستجابة لها.

من جانبهم ثمن ممثلي التظاهرات جهود نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط والوزارة في الاستجابة السريعة لمطالب المتظاهرين المشروعة .

وحضر اللقاء وكيل الوزارة لشؤون التصفية حامد يونس ومدير عام شركة المشاريع النفطية رعد رفيق ومدير المشروع والمتحدث باسم الوزارة ومدير المكتب الاعلامي وعدد من المسؤولين في الوزارة.

 

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