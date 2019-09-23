مستشار عبد المهدي: زيارة الصين لم تكلف العراق فلساً واحداً

اعتبر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، أن الزيارة التي يجريها وفد عراقي إلى الصين "لم تكلف العراق فلساً واحداً"، مشيراً إلى أن بغداد وبكين ستوقعان اليوم ثمانية اتفاقات "مهمة".

وقال عبد الحسين الهنين، إنه "سيتم التوقيع هذا اليوم على ثمانية اتفاقات مهمة في قطاعات مختلفة، وسيتم التوقيع على الاتفاق المالي المشترك لتمويل المشاريع بين وزارة المالية العراقية ومؤسسة دعم الصادرات الصينية (سايناشور)".

وأضاف الهنين في حديث لـ"روسيا اليوم"، أن "زيارة الصين لم تكلف الدولة العراقية فلساً واحداً، ولأهمية الزيارة فقد تكفل الجانب الصيني بجميع تكاليف الضيافة".

ووصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس (19 أيلول 2019)، إلى الصين على رأس وفد حكومي كبير إلى الصين في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.