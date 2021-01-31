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حديث عن من لم يصبه تعب..!


 

الشيخ عبد الرضا البهادلي ||

 

▪️ما يحصل اليوم من حوادث ووقائع في مواجهة المصلحين في المجتمع الإنساني والإسلامي ، الذين يريدون عزة الدين والمجتمع والنهوض به واستقلاله، والذين يقفون بالضد من أمريكا والغرب وإسرائيل الظالمة المستكبرة المتغطرسة والدول التي تدور فلكهم ....

▪️تخبرك ماذا حصل للمصلحين من الانبياء والأئمة والأولياء عليهم السلام على مر التاريخ الإنساني، من اتهام وتشويه وسب وقذف وحصار وقتل وتعذيب وسجن وتهجير .....

▪️فهذا النبي صلى الله عليه وآله والذي كان قبل بعثته يعرف بالصادق الأمين، ولكن عندما بعثه الله نبيا إلى قومه في مكة  اتهموه بالسحر والشعوذة والكذب واذاقوه ألوان العذاب ثم حاصروه من أجل قتله إلى أن خرج هاربا منهم ....

▪️وهذا الإمام الحسين عليه السلام بعث إليه أهل الكوفة من أجل نصرته وتمكينه في المجتمع، لكنهم خذلوه، وصدقوا الإشاعات والإعلام المضلل وعلماء السوء في زمانه؟ وبدل نصرته تركوه وحيدا في كربلاء .والنتيجة انه استشهد مع أهل بيته وأصحابه مجزرين كالاضاحي في كربلاء ويوم عاشوراء....

▪️واليوم نعيش ذكرى عشرة الفجر، وقيام الإمام الخميني العظيم بهذه الثورة الكبرى على أكبر طاغية عميل لأمريكا.

وهذه الثورة جاءت من أجل عزة المجتمع الإسلامي وتحريره من الاستكبار والغطرسة الأمريكية وإنقاذه من الحكام والأمراء والملوك والرؤساء الجهال الحمقى العملاء لأمريكا والغرب ، وارجاعه إلى دين الله تعالى الذي ابتعدوا عنه .

▪️لكن ما نراه هو نفس الاسلوب القديم في مواجهة المصلحين، وبكل الوسائل من الحرب التقليدية بالأسلحة ، والحرب الناعمة الاعلامية والثقافية ، والتشويه والقذف والحصار الاقتصادي، وكل ذلك من أجل القضاء على الثورة.

▪️لكن لا زالت إيران ومنذ أربعين عاما على مبادئها وقيمها التي قامت من أجلها تقف مع كل الشعوب المستضعفة، تقاوم هذه القوى الكافرة والظالمة ومعها ثلة من المؤمنين الصالحين في كل مكان في العالم والذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه  .

▪️هنيئا لمن لا زال على منهج الإمام الخميني رضوان الله ولم يشكك أو يرتبك أو يحيد أو أصابه التعب، أو عشق الدنيا.؟

▪️والخزي والعار لأمريكا وإسرائيل والغرب ولمن سار في ركب وسفينة أمريكا....

▪️إلهي بحق محمد وال محمد احفظ هذه الثورة وقادتها المخلصون حتى ظهور قائم آل محمد صلوات الله علیه.

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