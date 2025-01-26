اسرائيل تعلن الهزيمة رسمياً..!

د. نبيل علي علي الهادي ||

الكاتب الصحفي المشهور في الشؤون العسكرية الإسرائيلية امير بحبوب والذي يعتبر هذا الصحفي من اقرب المقربين للقيادة العليا في الجيش الإسرائيلي، يقول بالحرف نقلاً عن موقع والا الإسرائيلي وعبر قناة 14 الإسرائيلية التي يشرف على سياستها اليمين الإسرائيلي المتطرف برأسة نتنياهو، وأعضاء مجلس الحرب الاعلى للكيان الصهيوني.

هذا الصحفي يعترف ويقول لقد استطاعت قوات القسام ان تهزمنا وهي ترافق الاسيرات الإسرائيليات الاربع وهي تستعرض بسلاح البنادق التي سلبتها من ايادي قوات النخبة الإسرائيلية في اليوم الأول من طوفان الاقصى.

هذا الكلام الذي نشره الكاتب المشهور لدا قيادة الجيش الإسرائيلي وعلى موقع والا وهو يقول نقلاً عن القناة 14، لا يعني غير ان إسرائيل انهارت تماماً ، واصبحت مفتته، ومستحيل ان تعود اسرائيل الى ماقبل طوفان الاقصى.

الابعد من ذلك، ان هذه الهزيمة المدوية كانت تحمل البعد الأخلاقي في التعامل مع الاسيرات الإسرائيليات، بنفس المستوى في البعد القتالي الشرس اثناء المواجهات القتالية في قطاع غزة .

هذا الامر بالتأكيد سوف يلقي بضلاله على دول الغرب الصهيونية وحكوماتها، وخصوصاً على امريكا.

نستطيع ان نجازف بالقول وبكل تأكيد وثقة، بعد الءي قلناه في بداية هذا المقال، ان المنظمة الصهيونية العالمية قد سحقت وتدمرت، والآن الخلافات والصراعات تأكل الهكيل والنظام العالمي الخبيث ، بتأكيد وبكل جدارة وبفضل من الله تعالى كان لليمن اثر كبير في تغيير مسار الصراع العربي الصهيوني.

التداعيات على حلف الناتو ودول الغرب ودول التطبيع، ستكون مذهلة و كبيرة جداً وجداً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، والغرب الان يسقط في الحضيض، وفي سر اعماله، فمهما حاول ان يدعي انه متماسك، فكونوا على ثقة أنه يكابر ويقامر، الغرب يتجرع كأس الذل الذي سقاه اليمنيون ومعهم محور المقاومة.

انتظرونا في المقال القادم بعنوان: (ماذا فعلت يا ابو جبريل حتى تحشر العالم شرقه وغربه في زاوية ضيقة)

ولله عاقبة الأمور

والعاقبة للمتقين.