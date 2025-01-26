ماذا يريد حزب الله من لبنان ؟

هل لبنان قادر على ان يحمي ارضه من الغدر الصهيوني ؟ هل ان الجيش اللبناني متمكن عسكريا من حيث التسليح ومن حيث الولاءات الداخلية قادر على ان يحمي حدود الوطن ؟ الكل يعلم ماذا فعل الصهاينة في لبنان من عاصمتها وحتى بقية اراضيها من احتلال واجرام، ومن طرد الصهاينة هل هو الجيش اللبناني ام حزب الله وامل؟

مشكلة لبنان حتى اصحاب المطاعم لهم ولاءات خارج لبنان ، مشكلة لبنان بالرغم من تعدد اطيافه فيه من يؤثر على اشرافه ، ليس حزب الله الشيعي لوحده دافع عن لبنان واعطى تضحيات بل حتى السنة والمارون والدروز وحتى الشيوعية قاتلوا من اجل وطنهم لكن ممثلهم السياسي اقصد بقية الاطياف ليسوا بمستوى تضحيات ابناء ملتهم .

عسكريا لم يخسر حزب الله هذا اولا ، وثانيا مؤازرة غزة لعدة اعتبارات اسلامية وقومية ووطنية لحماية وطنهم ، حكومة وجيش لبنان يرى الصهاينة على الاراضي اللبنانية مزارع شبعا وما حولها هل حركوا ساكنا من اجل اعادتها ؟

بعد ان توقفت الحرب لمدة خمسين يوما والحكومة ترى الانتهاكات الصهيونية وتكتفي بالتنديد وامامكم اسبوع تقريبا فهل تعتقدون ان لم يلتزم الصهاينة سيقف الحزب مكتوف الايدي؟، وتجاوب معهم حزب الله من اجل انتخاب رئيس جمهورية ، واتفقت بعض الكتل مع الحزب على ان يرشح ميقاتي لرئاسة الوزراء لكنهم غدروا واولهم وليد جنبلاط .

اسال نفسك ايها اللبناني وانا العراقي العارف بهكذا الاعيب قذرة تاتي بها اجندة من الخارج ، اسال نفسك ما سبب زيارة ماكرون لكم ؟ ما سبب اتصالات السعودية ببعض الكتل البرلمانية ؟ ما سبب وضع شرط صهيوامريكي على لبنان بانتخاب رئيس جمهورية ؟

هل ايران هي السبب؟ ماذا فعلت لكم ايران ؟ هل جاءت بارهابيين مفخخين لتفجير لبنان ؟ ام ان الخيانة التي تجري بعروق بعض ممن تسلل الى مرافق حساسة في لبنان وحتى حزب الله وكان الثمن باهض دفعه الحزب ، لماذا يستهدف حزب الله ؟ ماهي اعماله التي جاءت ضد لبنان والوحدة اللبنانية ؟

لو تمكن الجيش اللبناني بدلا من ان يعمل شرطي مرور في شارع راغب حرب او تحويطة الغدير ان يحمي بلده ويطرد الكيان عن اراضيه ويحق للبناني ان يسكن على اخر شبر من اراضيه الجنوبية عندها سيرفع حزب الله لكم القبعة ولا يكون لحزب الله الحجة في الاحتفاظ بسلاحه .

ياخي ولكم في حرب 2006 كان في عرب بيمولوا الصهاينة من شان ينهي حزب الله وعند الحزب ادلة لكنه حرصا على الوحدة تجرع مرارة الخيانة وعلاجها ببلسم انتصاراته التي غرزت شوكة في عيون ارهابي السلطة الصهيونية وخونتها في الداخل اللبناني.

هل تستطيعون ان تنكروا ارهاب 2011 ضد سوريا ان لايران اولا الفضل في دحر الارهاب ؟ ومؤازرة ايران للعراق بل حتى البوسنة والهيرسك كان قاسم سليماني هناك نصرة للمسلمين والاسلام السني نعم السني .

وانا اتحدث مع شيخ جليل ومفكر ومثقف في بيروت عن وضع لبنان ذكر لي ان الاستعمار الفرنسي والانكليزي كانوا مجتمعين في دير لكي يفكروا ماهو المرض الذي يتركونه في لبنان قبل رحيلهم فاشارت الخادمة الى عورتها فاستغرب الضابط الفرنسي وقال ماذا تقصدين قالت اتركوا من يفسد دينهم بالزنا .

في لبنان يوجد العفيفة والشريفة ويوجد غير ذلك في لبنان يوجد رجال اشاوس ويوجد رجال عكس ذلك هذا رايته بعيني .

غزة انتصرت بصمود شعبها بالرغم من خسارتها الفادحة بسبب اجرام النتن خسروا ابنائهم وممتلكاتهم ولم يتركوا المقاومين بينما في لبنان خسروا عشر ما خسرت غزة ظهرت اصوات من الداخل اللبناني نشاز تريد ان تنام باطمئنان في حضن النساء ولا علاقة لها بجراح الوطن واهانة الكرامة

لا تعتقدوا ان حزب الله غير قادر على اجتياز غدركم بالامس عندما مارس حزب الله العصيان المدني اسقط السنيورة واليوم من لايكون على طريق حفظ تراب الوطن ويخضع لعملاء الخليج وفرنسا سيكون مصيره الى حتفه بيده . حزب الله صاحب قضية وليس صاحب سلطة