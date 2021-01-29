العراق من الهاوية الى الإنهيار..!

✍️📃 الشيخ عبدالرضا البهادلي

قبل عدة سنوات كنت اقول في مقالاتي ان العراق يسير نحو الهاوية إذا لم نتدارك ذلك. والآن اقطع ان العراق في الهاوية تتلاقفه العواصف ولا تهدأ هذه العواصف إلا بظهور المهدي المنتظر عليه السلام....

🔹لست محللا سياسيا أو إعلاميا أو منجما، إنما اتابع الوضع العراقي والمنطقة بتجرد وبدون أهواء أو مصالح أو نفاق وانظر إلى الواقع الاجتماعي ، واستشرف على ضوء القوانين والسنن والتاريخ ، ولأجل ذلك قبل عدة سنوات كنت اكتب باستمرار عن الوضع السياسي والأخلاقي والاجتماعي والأخلاقي واطلب من المؤسسات الدينية والتعليمية والسياسية مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع والا فنحن نسير نحو الهاوية....

▪️ولأجل ذلك شرعت في كتابة كتابي الاخير الظواهر السلبية في المجتمع وآليات المعالجة من أجل بيان الظواهر التي ظهرت في المجتمع، وقد كتبت عن أربعين ظاهرة سلبية في المجتمع برزت بشكل واضح في المجتمع وهي دليل على انهيار المجتمع ووجود أزمات أخلاقية رهيبة.

▪️اقول : ما قلته سابقا وهو اننا نسير نحو الهاوية والانهيار أصبح ضمن الماضي ، واليوم نحن في الهاوية، والهاوية التي نحن فيها هو تعقيد المشهد بشكل كامل في واقعنا الاجتماعي على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية.فالصعيد السياسي، وصول عملاء أمريكا الكاظمي وفريقه إلى سدة الحكم والذين هم حثالة المجتمع، والصعيد الاجتماعي وجود الأزمات الأخلاقية وزيادة الظواهر السلبية في المجتمع والانقسام الاجتماعي، والصعيد الاقتصادي هو الطبقية والفساد المالي والإداري.... إلى غير ذلك من الأزمات..

▪️والهاوية والانهيار يعني أننا عاجزون عن تغيير واقع المجتمع للتعقيد في المشهد السياسي والاجتماعي وهذا يعني أننا بعيدون عن رحمة الله تعالى في لطفه لكي يغير الله واقعنا ويحول حالنا إلى أحسن حال.

🔹ولذلك يمكن القول كنتيجة لهذا الانهيار ، اما بقاء الأوضاع في العراق وزيادة في الانهيار والفوضى، أو بقاء الكاظمي وفريقه أو مجيء ما هو أسوأ، وما نراه اليوم هو شبيه بحكم البعث الساقطين .ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

🔹اللهم ثبتنا على دينك ولا تخزنا يوم القيامة انك انت السميع العليم.

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