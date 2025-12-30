حكومة اليمن تلغي اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات

صرّح مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الثلاثاء، أعلان حالة الطواريء في اليمن لمدة 90 يوما والغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع دولة الامارات العربية المتحدة، وذكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني محمد رشاد العليمي في تصريحات، إن " دور الإمارات أصبح موجها ضد اليمنيين ويدعم التمرد والفتن الداخلية، معلنا حالة الطواريء في البلاد والغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع ابو ظبي".

كذلك اضاف أن "دولة الإمارات شحنت سفينتين من الفجيرة بالسلاح افرغتهما في المكلا في خطوة تصعيدية ضد أمن واستقرار حضرموت والمهرة، معلنا فرض حظر جوي وبحري وبري على جميع الموانئ والمنافذ في البلاد لمدة 72 ساعة". فيما دعا العليمي القوات الاماراتية الى "الانسحاب من كامل الاراضي اليمنية خلال فترة 24 ساعة".