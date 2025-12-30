السعودية تستهدف سفينتين في ميناء المكلا باليمن قادمة من الإمارات

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ ضربة جوية محدودة استهدفت سفينتين في ميناء المكلا باليمن قادمة من الإمارات، حيث ذكرت مصادر عسكرية سعودية إنه "في يومي السبت والأحد الماضيين دخلت سفينتان قادمتان من ميناء الفجيرة الإماراتي إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة".

وأضاف أن "طاقم السفينتين قام بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع".

كما ذكر بأن "ذلك يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015".

كذلك بيّن أنه "تم اتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي حضرموت والمهرة، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت القوات الجوية السعودية بتنفيذ عملية عسكرية محدودة استهدفت أسلحة وعربات قتالية أُفرغت من السفينتين بميناء المكلا".