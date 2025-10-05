بصاروخ باليستي.. "الحوثيون" يعلنون استهداف مواقع حساسة في "إسرائيل"

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، اليوم الأحد، عن استهداف مواقع حساسة في القدس بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين2" الانشطاري متعدد الرؤوس.

وقال المتحدث باسم الجماعة، العميد يحيى سعيد، في بيان مرئي إن العملية "حققت أهدافها بنجاح بفضل الله" وتسببت في "هروب الملايين من قطعان الصهاينة إلى الملاجئ".

وأضاف البيان أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع والموقف في غزة على ضوء المستجدات الأخيرة، مؤكدة "تنسيقنا مع المقاومة".

وأكد سريع على أن الجماعة تتابع تطورات الأوضاع في غزة عن كثب، بالتنسيق مع المقاومة الفلسطينية، لاسيما ما يتعلق بوقف الحرب ورفع الحصار عن القطاع، مشيرا إلى أنها ستتخذ الإجراءات الميدانية بناء على نتائج هذه التطورات لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، أن القوات الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن، ودعا إلى اتباع إرشادات الدفاع الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية.